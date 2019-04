Dopo aver scontato il turno di squalifica contro il Parma, domenica pomeriggio Sasa Lukic tornerà a completa disposizione di Walter Mazzarri per la partita contro il Cagliari (calcio d'inizio alle ore 12.30). Il centrocampista serbo si candida immediatamente per un posto da titolare nella mediana del Torino.



Lukic non è però sicuro di poter avere una maglia da titolare contro il Cagliari, dovrà infatti vincere il ballottaggio con Soualiho Meité. E' invece sicuro di un posto a centrocampo nella formazione titolare del Torino Tomas Rincon.