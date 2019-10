A poche ora dalla partita contro la Lazio, Walter Mazzarri deve ancora sciogliere un dubbio per quanto riguarda la fascia destra del suo Torino. Se a sinistra Diego Laxalt sembra sicuro di una maglia da titolare sulla corsia opposta Lorenzo De Silvestri e Cristian Ansaldi si contendono l'ultima maglia disponibile.



L'argentino potrebbe essere lasciato a riposo in vista del derby di sabato contro la Juventus, mentre De Silvestri (uno degli ex della partita) potrebbe avere un'altra occasione da titolare dopo la partita contro il Cagliari. Più difficile l'impiego di Ola Aina sulla destra.