Tra i giocatori che con ogni probabilità lasceranno il Torino nelle prossime settimane c'è anche Antoni Barreca. Il terzino, dopo una stagione con poche presene, vuole tornare protagonista in serie A e per farlo sembra proprio che sarà costretto a lasciare la squadra nella quale è cresciuto.



Sulle tracce di Barreca ci sono in particolare due squadre: l'Atalanta e la Sampdoria. Tra le due società quella che è al momento in vantaggio nella trattativa è quella nerazzurra: il terzino piace al tecnico Gian Piero Gasperini, un allenatore che ha dimostrato in carriera di saper lavorare molto bene con i giovani.