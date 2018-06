Non è ancora chiaro in quale squadra giocherà Kevin Bonifazi, ma di certo il difensore non resterà al Torino. Il giocatore è nel mirino della Spal (squadra nella quale ha già giocato nella stagione 2016/2017) e del Bologna. Tra le due formazioni emiliane, al momento, in vantaggio c'è quella rossoblù.



L'affare non è ancora concluso e i dialoghi tra i dirigenti delle varie società proseguiranno nei prossimi giorni, ma il derby di mercato tra Bologna e Spal sembra che possa volgere a favore dei felsinei.