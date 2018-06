Le strade di Antonio Barreca e del Torino potrebbero separarsi: mai come in questo momento, infatti, il terzino è stato vicino a lasciare la squadra nella quale è cresciuto calcisticamente. Ad aprire all'addio è stato proprio lo stesso calciatore con un post pubblicato sul proprio profilo Facebook: “È stata una stagione molto sfortunata... Può capitare purtroppo. Ma mi servirà come esperienza per cercare di essere più forte. Ringrazio tutta la gente, i tifosi e i miei compagni che mi sono stati vicini nei momenti più difficili... Il prossimo anno sarà sicuramente migliore, ma deciderò bene per il mio futuro”. Ed è proprio l'ultima frase a far tremare i tifosi granata.



POCO IMPIEGATO DA MAZZARRI - Dopo essere stato una delle rivelazioni del campionato 2016/2017, nell'ultimo anno Barreca è stato spesso bloccato da vari problemi muscolari (tra cui la pubalgia) che non gli hanno permesso di giocare con continuità: solo nove le presenze in serie A nell'ultima stagione, di cui molte per uno spezzone di partita. Come esterno di sinistra Walter Mazzarri gli ha spesso preferito altri giocatori, su tutti Cristian Ansaldi, e anche nel Torino 2018/2019 sembra esserci poco spazio per l'ex Primavera.



ROMA, NAPOLI E MONACO ALLA FINESTRA - Dodici mesi fa Barreca era uno dei terzini più corteggiati d'Italia: la Roma, su tutte, aveva avviato una trattativa per averlo ma le offerte formulate non hanno mai convinto il presidente del Torino Urbano Cairo. Per il difensore c'erano poi stati sondaggi anche da parte del Napoli e, dall'estero, del Monaco: ora che lo stesso Barreca ha aperto all'ipotesi di un suo addio alla formazione granata, quei club che lo avevano cercato negli scorsi mesi potrebbero tornare a bussare alla porta di Cairo. Considerata anche la giovane età del terzino (è nato nel 1995), non è da escludere che nelle prossime settimane possa aprirsi, per lui, una piccola asta.