Negli scorsi giorni il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, si è recato personalmente in Sud America per portare avanti le trattative per due giocatori su cui la società granata ha posato i propri occhi: il difensore Lucas Verissimo di proprietà del Santos e il centrocampista Matias Vargas del Velez.



Per quanto riguarda quest'ultimo, portarlo a Torino potrebbe essere più complicato del previsto: le richieste economiche del Velez superano infatti i 10 milioni di euro e, non va dimenticato, sul giocatore che sono anche molti altri club europei.