E' stata una stagione molto sfortunata per Daniele Baselli che, a causa di diversi infortuni e del Covid, non è ancora riuscito a giocare una partita per tutti i 90 minuti. Il centrocampista del Torino spera però di poter dare il proprio contributo lunedì, quando la formazione granata affronterà il Parma.



Per l'importantissima sfida contro la formazione ducale non ci saranno Rolando Mandragora e Simone Verdi, entrambi squalificati: le qualità tecniche di Daniele Baselli potranno fare comodo in una partita così importante.