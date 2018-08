Buone notizie per Walter Mazzarri in vista della partita di domenica del suo Torino contro la Spal: l'allenatore granata potrà infatti contare su Daniele Baselli. Il centrocampista, che durante la scorsa settimana aveva subito una lieve distorsione al ginocchio, questo pomeriggio ha svolto l'intero allenamento con i propri compagni di squadra.



Baselli sarà dunque convocato per Torino-Spal ma sembra improbabile che possa partire titolare: il numero 8, con ogni probabilità, siederà in panchina. I tre centrali da centrocampo dovrebbero essere schierati da Mazzarri sono, da destra a sinistra, Soualiho Meité, Tomas Rincon e Roberto Soriano.