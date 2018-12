Il giorno dopo lo 0-0 ottenuto a San Siro contro il Milan, in casa Torino c'è ancora il rammarico per le tante occasioni da gol sprecate, soprattutto nel primo tempo, quando Gigio Donnarumma si è superato prima su Iago Falque e poi su Andrea Belotti. Tra i calciatori granata che più si sono messi in mostra c'è il centrocampista Daniele Baselli, vecchio pallino di mercato della società rossonera.



Il numero 8 granata, sotto gli occhi di Leonardo, è stato autore di una buona prestazione mettendosi in luce sia in fase di interdizione che in quella di impostazione.