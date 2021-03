Dopo essersi ristabilito dall'infortunio alla caviglia, Daniele Baselli si è subito messo al lavoro per ritrovare la migliore condizione fisica e arrivare al top della forma al derby di sabato contro la Juventus, derby nel quale potrebbe tornare titolare.



Davide Nicola sembra infatti intenzionato a schierare proprio Baselli come mezzala sinistra nel 3-5-2 del Torino. Il numero 8 granata è in vantaggio nel ballottaggio con Sasa Lukic e con Amer Gojak.