Dopo la sconfitta nel derby contro la Juventus, il Torino si è ritrovato questo pomeriggio al Filadelfia. Quest'oggi, per la prima volta, dal raduno pre-ritiro dello scorso 4 luglio, l'allenamento è stato a porte aperte: circa 300 tifosi si sono così ritrovati per assistere alla seduta di lavoro di Belotti e compagni. Applausi per i giocatori ma a fine allenamento anche un battibecco tra Walter Mazzarri e un tifoso che lo contestava.



"Se sei un uomo vieni e a chiacchiere fuori con noi" ha gridato il sostenitore granata dalla tribuna al tecnico mentre stava per rientrare negli spogliatoi. "Io ho la coscienza pulita. Sono qua, ci metto la faccia" ha replicato l'allenatore del Torino avvicinandosi alla tribuna, prima di lasciare poi il campo.