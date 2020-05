Massimo Bava non sarà il direttore sportivo del Torino nella prossima stagione, ma non lascerà la società granata. Il dirigente sembra infatti intenzionato ad accettare la proposta di tornare a occupare il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile: un ruolo che negli ultimi anni ha svolto in maniera egregia.



Il nuovo direttore sportivo del Torino sarà infatti Davide Vagnati: manca solamente l'ufficialità.