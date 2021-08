Tra i tanti difensori che il Torino sta seguendo in queste ultime ore di calciomercato c'è anche Becao. Il difensore brasiliano dell'Udinese non è però considerato una prima scelta ma, al momento, è l'alternativa a Ozan Kabak dello Schalke 04.



Il Torino non ha però abbandonato la pista che porta al centrale sudamericano: se l'accordo con il club tedesco per il prestito con diritto di riscatto di Kabak non dovesse essere trovato, il direttore tecnico Davide Vagnati cercherà di portare sotto la Mole proprio Becao.