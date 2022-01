Lo scorso 28 novembre, nella partita contro la Roma, Andrea Belotti ha subito un grave infortunio muscolare. Da quel momento l'attaccante non lo si è più visto in campo ma presto Ivan Juric potrà tornare a contare su di lui.



Belotti in questi giorni ha sempre svolto un allenamento differenziato e domenica, alla ripresa del campionato contro l'Udinese, il Gallo potrà al massimo essere in panchina. Per rivederlo al centro dell'attacco del Torino bisognerà invece aspettare la partita contro il Venezia in programma nella settimana successiva.