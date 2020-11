In tutta la serie A non c'è un calciatore che, fino a questo momento, ha subito più falli di Andrea Belotti. E' il capitano del Torino il giocatore più picchiato dell'intero campionato e questa non è una novità.



Nelle prime sette giornate sono già stati 29 gli interventi irregolari ai danni del Gallo, ma anche nelle scorse stagioni l'attaccante del Torino è sempre stato uno dei calciatori che ha primeggiato nella classifica dei falli subiti.