Questa potrebbe essere la settimana giusta per il rinnovo del contratto di Andrea Belotti con il Torino. Segnali incoraggianti in tal senso sono arrivato nella giornata di ieri dalle parole del dt Davide Vagnati e di Rolando Mandragora, prima e dopo la partita contro la Cremonese.



“Belotti non ha mai escluso di restare” ha dichiarato il dirigente. “È il nostro capitano e ci guiderà per tutta la stagione” ha aggiunto il centrocampista. Novità sul rinnovo sono attese nei prossimi giorni.