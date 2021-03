La prossima estate potrebbe essere quella dell'addio di Andrea Belotti al Torino. Nelle scorse stagioni aveva fatto più di qualche rinuncia, molto legato a un club di cui è capitano e leader tecnico e dello spogliatoio. Il Gallo ora è arrivato al bivio della carriera, nel pieno della maturità calcistica deve decidere se tentare o meno il salto in una squadra con ambizioni d'alta classifica.- Da due anni non ha un procuratore, si fa assistere dalla moglie e da un legale di fiducia dopo la rottura con il manager storico Sergio Lancini.L'amicizia con Lorenzo Pellegrini potrebbe favorire i giallorossi che sono alla ricerca di un vero e proprio numero 9 da regalare al tecnico Paulo Fonseca. Anche il Milan lo tenta da diverso tempo, una pista da seguire con grande attenzione. In rossonero ha due sponsor d'eccezione comeE da Torino arrivano segnali diversi rispetto al passatouna cifra decisamente diversa rispetto ai 100 milioni chiesti nel 2017 proprio al club rossonero. Il contratto e la classifica dei granata non aiutano, Andrea Belotti è sempre più vicino all'addio.