Restare al Torino o cambiare squadra? E' questa la domanda che si sta ponendo Andrea Belotti e a cui dovrà dare una risposta nelle prossime settimane. Il contratto che lega l'attaccante alla società granata scadrà nel 2022: il centravanti sta ora riflettendo se rinnovarlo per restare magari a vita in granata oppure no.



Le pretendenti a Belotti non mancano: sono soprattutto Fiorentina e Napoli ad essere interessante al capitano del Torino.