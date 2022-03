Al termine di Genoa-Torino, Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di Sky della sua situazione contrattuale, non chiudendo alla possibilità di rinnovare con la società granata. Tutto dipenderà però dalle ambizioni del club di Urbano Cairo.



“Sono sempre stato chiaro e ho sempre detto che questa era una situazione che volevo valutare a fine anno per capire tutto insieme alla società e all’allenatore. Sono sette anni che sono qui a Torino: voglio capire tutto, dalle ambizioni agli obiettivi. Questa per me deve essere una decisione importante, devo prenderla nel modo corretto. Se c’è uno spiraglio che possa restare? Io l’ho sempre dato”