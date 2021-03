Salvo imprevisti, Andrea Belotti sarà a disposizione di Davide Nicola per il derby contro la Juventus. Il capitano del Torino, nel match di ieri contro la Sampdoria, ha infatti evitato quel cartellino giallo che gli avrebbe fatto saltare per squalifica la sfida contro la formazione bianconera.



Belotti era infatti uno dei calciatori granata presenti nell'elenco dei diffidati in vista del derby ma, l'unico giocatore del Torino sanzionato con un cartellino giallo da Orsato al Ferraris è stato Lyanco, che non rientrava nell'elenco dei diffidati.