Non c’è giornalista o tifoso del Toro che questa sera non vorrebbe poter leggere nella mente di(foto Ansa). Chissà cosa gli ha lasciato dentro la giornata di oggi, per lui una vera e propria full immersion nell’affetto del popolo granata, dimostrato con applausi e cori prima alpoi a, dove a ogni passo c’era qualcuno che gli chiedeva un autografo, un selfie e gli ripeteva una sola frase: “”. In quel momento, dopo aver omaggiato il Grande Torino alla lapide,a fare foto e lasciare la firma su quaderni, maglie, zaino e altro ancora.Sul pullman è salito mentre centinaia di persone intorno a lui cantavano “Un capitano, c’è solo un capitano”. Certo tutto questo amore non lo ha completamente sorpreso, quanto i tifosi del Torino tengano a lui lo sa bene, ma queste ennesime dimostrazione d’affetto, nella prima ricorrenza del 4 maggio post restrizioni da Covid, un segno dentro glielo avranno lasciato. Un segno, forse, l’avrà lasciata anche l’omelia diche a un certo punto ha deciso di rivolgersi proprio ai giocatori: “Vi lancio una sfida. Ciascuno di noi ha delle ambizioni e sono convinto che l’ambizione di un giocatore sia militare in una grande squadra. La sfida è questa: fate diventare grande il Toro”.Il Gallo non ha rilasciato dichiarazioni, la sua voce la si è sentita forte quando è stato chiamato a leggere i nomi delle 31 vittime dell’incidente aereo del 4 maggio 1949. “I campioni d’Italia,” ha urlato circolato dai compagni e dai tifosi, proseguendo poi con tutto l’elenco in ordine alfabetico fino ad arrivare alla lettera M, quella di. Belotti non si è limitato a leggere il nome del numero 10 del Grande Torino, ma ha voluto aggiungere una sottolineatura:”. Certo, quel “nostro” non si può considerare come un indizio sulla sua scelta finale, ma oggi ancora di più risulta difficile pensare a un Toro senza Belotti e un Belotti senza il Toro. Sarà bastato tutto questo a convincerlo a rinnovare e restare?