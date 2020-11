Andrea Belotti, attaccante del Torino, ha parlato nel post partita della sfida contro la Sampdoria ai microfoni di Sky Sport: "C'è rammarico perchè abbiamo creato un po' di occasioni da gol. Portare a casa un pareggio per aver concesso un quarto d'ora da stupidi nel secondo tempo, è indescrivibile. Purtroppo è successo, questa squadra la vedo crescere e migliorare ogni giorno. Ci manca sempre quello step in più che dobbiamo andare a trovare dentro di noi. Creiamo ma non riusciamo a portare a casa i 3 punti. Magari può essere anche un momento così. Arriverà un momento in cui ci gireranno le cose diversamente. La squadra non era sotto un fosso, perchè le prestazioni ci sono sempre state. La forza di questa squadra è immensa, purtroppo è il calcio è fatto anche di episodi. Sono convinto che arriveranno anche tempi migliori che ci daranno morale".