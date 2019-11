Le prossime ore saranno decisive per Andrea Belotti: il capitano del Torino è ancora in dubbio per la partita di questo pomeriggio contro il Genoa e i test a cui si sottoporrà diranno se potrà giocare o se invece sarà costretto ad accomodarsi in panchina e lasciare il posto a Simone Zaza.



Il centravanti vuole però esserci e proverà a stringere i denti in modo da poter dare una mano alla sua squadra in questo momento di difficoltà in campionato.