Il Torino è orientato a esercitare entro fine marzo il diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro per il trequartista croato Brekalo, arrivato in prestito dal Wolfsburg. Il Toro e il Napoli sono in vantaggio sul Sassuolo per il difensore del Frosinone, Gatti.



Sul mercato in uscita si registra il disgelo del Genoa su Fares: il Toro ha già le intese con la Lazio (proprietaria del cartellino) e con il calciatore per un prestito con diritto di riscatto a 5 milioni. Si aspetta solo il via libera ufficiale del Grifone per sciogliere il suo prestito con la Lazio: cauto ottimismo.



A centrocampo Baselli sarà il quarto uomo: può restare, mentre si profila il prestito per Kone in Serie B: Alessandria, Crotone e Vicenza in corsa. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, a sorpresa è spuntato l’interesse del Venezia (che sfida il Genoa per il difensore Chancellor del Brescia) per Verdi, che piace pure alla Sampdoria. Sondaggio del Benevento su Izzo, mentre il Toro blinda Warming: lo cerca mezza Serie B, ha offerte anche da Olanda e Francia.