Nell'allenamento di questo pomeriggio al Filadelfia, Walter Mazzarri non ha potuto contare su Alejandro Berenguer. L'esterno spagnolo si era infortunato alla caviglia alla vigilia della trasferta in casa dell'Udinese e, questo pomeriggio, ha svolto solamente delle specifiche terapie senza allenarsi.



I tempi di recupero di Berenguer non sono ancora noti, ma l'allenatore granata spera di poter recuperare l'esterno per il complicato trittico di partite della prossima settimana: in sette giorni il Torino se la dovrà vedere contro Cagliari, Lazio e Juventus.