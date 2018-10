Alex Berenguer, autore del gol con cui il Torino ha battuto 3-2 il Frosinone, ha parlato a Sky Sport a fine partita: "Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo ottenuto tre punti importanti, dobbiamo continuare così. Io sono contento per la mia prestazione e lo faccio per la squadra. Chiusura decisiva du Perica? Non so come sia successo, ma è successo e abbiamo ottenuto tre punti importantissimi. Può essere che dopo il 2-0 ci siamo rilassati un po', però abbiamo fatto bene gli ultimi venti minuti e abbiamo vinto".