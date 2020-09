La trattativa tra il Torino e l'Athletic Bilbao per il trasferimento di Alejandro Berenguer al club spagnolo sta procedendo in maniera spedita, tanto che da entrambi le parti filtra ottimismo sul fatto che alla fine possa arrivare la fumata bianca.



Berenguer in queste prime partite è stato adattato al ruolo di trequartista, un ruolo non congeniale alle caratteristiche dell'esterno. L'affare tra Torino e Athletic Bilbao può essere chiusa per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.