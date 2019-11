Nelle ultime due partite del Torino, contro Brescia e Inter, Alejandro Berenguer è sempre subentrato a partita in corso riuscendo a mettersi in mostra con buone prestazioni (contro la formazione lombarda ha anche segnato una doppietta). Sabato, contro il Genoa, lo spagnolo potrebbe partire titolare.



Walter Mazzarri sta infatti valutando l'ipotesi di lanciare dal primo minuto l'esterno spagnolo. La partita del Ferraris per Berenguer potrebbe essere un'occasione da sfruttare al massimo per il suo futuro.