Ancora tutto fermo per il passaggio di Lucas Biglia al Torino. Il direttore tecnico granata Davide Vagnati ha da tempo trovato l'accordo con il calciatore (attualmente svincolato) per il suo passaggio alla corte di Marco Giampaolo ma la trattativa si è bloccata.



Biglia è considerato una terza scelta per il ruolo di regista. Il Torino proverà a chiudere la trattativa solamente nel caso in cui dovessero sfumare gli altri due obiettivi di mercato: Lucas Torreira e Fausto Vera.