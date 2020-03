A fine stagione le strade di Lucas Biglia e del Milan potrebbero separarsi: il centrocampista argentino è infatti in scadenza di contratto e il suo rinnovo sembra essere difficile.



Nel recente passato il regista è stato seguito dal Torino, anche se la società granata non ha mai presentato una vera e propria offerta per acquistarlo: se si dovesse effettivamente liberare a parametro zero, la società granata potrebbe allora provare un vero assalto per regalare al tecnico Moreno Longo un uomo di qualità in mezzo al campo.