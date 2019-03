Torino-Bologna (calcio d'inizio alle ore 20.30) è il quarto anticipo della 28esima giornata di campionato in Serie A. Per allungare la striscia positiva cercando di aggangiare la Roma al quinto posto in classifica, Mazzarri preferisce Zaza a Iago Falque come partner di Belotti in attacco. Dall'altra parte l'ex granata Mihajlovic lascia ancora in panchina Destro nonostante l'assenza per infortunio di Santander. In campo dall'inizio Lyanco e Soriano, arrivati nel mercato di gennaio proprio dal Torino come Edera, che parte dalla panchina.



FORMAZIONI UFFICIALI

Torino-Bologna

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Meite, Rincon, Baselli, Ansaldi; Belotti, Zaza. All. Mazzarri.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar, Soriano; Sansone, Palacio, Orsolini. All. Mihajlovic.

Arbitro: Mariani (assistenti Paganessi e Gori, quarto uomo Ghersini, al Var Orsato e Mondin).