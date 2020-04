Da alcune settimane il Torino ha rotto gli indugi per Giacomo Bonaventura e il direttore sportivo Massimo Bava ha già avviato i contatti con il procuratore del centrocampista, Mino Raiola, per provare a battere la concorrenza e giungere a un accordo prima delle altre squadra.



A convincere il Torino a puntare su Bonaventura è stato anche il tecnico Moreno Longo, che lo ha inserito al centro del suo progetto per la prossima stagione.