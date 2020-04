Il tecnico del Torino della prossima stagione dovrebbe essere sempre Moreno Longo. Il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Massimo Bava si fidano ciecamente dell'ex tecnico della Primavera e hanno già iniziato a intavolare i discorsi riguardanti il rinnovo.



Come regalo, con la firma sul contratto, Longo ha chiesto come rinforzo Giacomo Bonaventura, centrocampista in uscita dal Milan (è in scadenza di contratto e non rinnoverà) per cui la trattativa è già partita.