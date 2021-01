Federico Bonazzoli è uno dei giocatori del Torino che, in questa prima parte di stagione, più hanno deluso: l'attaccante era arrivato in granata la scorsa estate in prestito dalla Sampdoria ma la sua avventura sotto la Mole potrebbe già essere arrivata alla conclusione.



Il Torino è alla ricerca di un altro attaccante e potrebbe lasciar partire Bonazzoli che ha però già rifiutato la prima offerte pervenutagli: quella del Crotone. Nonostante in no alla società calabrese, l'attaccante resta comunque sul mercato.