L'avventura al Torino di Federico Bonazzoli, dopo appena tre mesi, potrebbe già essere arrivata ai titoli di coda: l'attaccante è infatti corteggiato dal Crotone e la società granata potrebbe lasciarlo partire.



Ricordiamo che il cartellino di Bonazzoli è ancora di proprietà della Sampdoria, il Torino aveva infatti acquistato il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto (che si tramuterebbe in obbligo nel caso il calciatore realizzasse almeno 10 gol): in questi mesi Bonazzoli non ha però convinto, non a caso Davide Vagnati è alla ricerca di una nuova punta.