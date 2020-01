Kevin Bonifazi lascia il Torino e torna alla Spal in prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Oggi il difensore effettuerà le visite mediche, firmerà un contratto quinquennale con un ingaggio di circa un milione netto a stagione e svolgerà il primo allenamento con Semplici. Battuta la concorrenza di Cagliari (ora su Djidji) e Bologna, che incassa un altro no per Lyanco.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, invece Iago Falque non ha ancora accettato il trasferimento a Ferrara. Sul tavolo per lui ci sono anche le offerte di Al Nasr, Espanyol e Genoa. Interessato a Parigini e sulle tracce insieme alla Sampdoria di Younes, per il quale i granata hanno intensificato i contatti col Napoli.