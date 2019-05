Dopo la buona stagione giocata con la maglia della Spal, Kevin Bonifazi tornerà ora al Torino, la squadra proprietaria del suo cartellino. In granata il difensore potrebbe però non restarci molto: il presidente Urbano Cairo sta infatti valutando l'ipotesi di cedere il centrale classe 1996 alla formazione ferrarese per avere uno sconto sul prezzo del cartellino di Manuel Lazzari.



L'esterno destro della formazione biancazzurra è un vecchio obiettivo di mercato del Torino e, ora che il Napoli si è tolto dalla corsa acquistando dall'Empoli Giovanni Di Lorenzo, la società granata tornerà alla carica con la Spal.