Il Torino ha deciso: eserciterà la clausola per il riscatto del cartellino di Josip Brekalo dal Wolfsburg. La società granata, come da accordi con il club tedesco, ha tempo fino a fine marzo per riscattare il trequartista croato e nei prossimi giorni è quindi atteso l'annuncio.



L'operazione Brekalo ha un costo complessivo di 12 milioni di euro: 1 milione è stato versato dal Torino nelle casse del club tedesco al momento del prestito, 11 milioni è invece la cifra concordata per il riscatto.