Tra i neoacquisti del Torino che più hanno convinto in questo prima parte di stagione c'è certamente Josip Brekalo. Il trequartista croato arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Wolfsburg si è subito imposto nella formazione di Ivan Juric tanto che la società granata sta già pensando ad acquistarlo a titolo definitivo.



L'appuntamento con il procuratore di Brekalo per parlare del riscatto e del contratto con il Torino e fissato dopo le feste di Natale.