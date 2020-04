Gleison Bremer anche nella prossima stagione potrebbe vestire la maglia del Torino. La difesa della squadra granata sarà molto diversa da quella attuale, Armando Izzo e Nicolas Nkoulou sembrano destinati a partire, per Koffi Djidji si valuteranno le eventuali offerte, ma sul giovane brasiliano il Toro sembra voler continuare a puntare.



Bremer, così come il connazionale Lyanco, sembrano essere al momento le uniche due certezze del Torino per quel che riguarda la difesa della prossima stagione.