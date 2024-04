Torino, Bremer porta nuovi soldi: ecco i bonus che la Juventus ha dovuto pagare

Due anni fa, nell'estate del 2022, ilha cedutoallaper. Oltre a questi, ce n'erano in ballo altri 9 legati ad alcuni bonus. Una parte di questi la società granata li ha incassati nel 2023: la società bianconera ha infatti versato 2,5 milioni nelle casse del club diper i bonus maturati.Altri milioni dovrebbero invece arrivare entro la fine dell'anno e sono legati ai piazzamenti in classifica della Juventus in questo campionato e alle presenze dello stesso Bremer con la maglia bianconera. Insomma, anche se sono trascorsi due anni da quando il difensore brasiliano ha lasciato il Torino, la sua cessione continua a fruttare diversi milioni alla società granata.

Non va poi dimenticato che al Torino spetterà anche il 10% dell'eventuale futura cessione di Bremer dalla Juventus a un altro club. Se quest'estate il brasiliano dovesse lasciare quindi la società noancoenra e approdare in un'altra squadra, Urbano Cairo passerebbe nuovamente all'incasso e metterebbe nel bilancio del 2023 altri milioni di euro che potrebbe poi reinvestire nel mercato in entrata del Torino.