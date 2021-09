E' dal ritiro di Santa Cristina in Valgardena che Gleison Bremer si trascina dietro un problema alla caviglia, quando l'infortunio sembrava essere acqua passata, il difensore è stato costretto a fermarsi una seconda volta per un colpo subito, sempre quella stessa caviglia, alla prima giornata di campionato contro l'Atalanta: ha saltato al trasferta di Firenze ma ora il difensore brasiliano spera di poter recuperare per la Salernitana.



Bremer è un giocatore molto importante per il Torino e Ivan Juric non vuole fare a meno di lui: il difensore da diversi giorni sta svolgendo un allenamento personalizzato ma dal Filadelfia arrivano buone sensazioni sul fatto che possa recuperare per domenica.