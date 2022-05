Costretto a saltare le ultime partite della stagione per un infortunio alla caviglia, il difensore del Torino Bremer ha voluto fare un bilancio di questo campionato che lo ha consacrato come uno dei migliori difensori della Serie A. Questo il suo messaggi pubblicato sui propri canali social: "Sfortunatamente la mia stagione è finita prima del previsto, ma sono sicuro di aver dato il massimo in ogni allenamento, in ogni partita. È stata la mia stagione migliore ma sono sicuro che riuscirò ad evolvere ancora di più nelle prossime".