Non sarà Miguel Angel Britos il rinforzo del Torino per la difesa. Il difensore uruguaiano, che avrebbe voluto l'allenatore Walter Mazzarri che già conosce molto bene avendoci lavorato insieme sia al Napoli che al Watford, non vestirà la maglia granata a causa del suo passaporto uruguaiano.



Dopo aver già ingaggiato il brasiliano Gleison Bremer dall'Atletico Mineiro, il Torino, infatti, non può acquistare altri calciatori extracomunitari da squadre straniere, a meno che uno di questi non abbiano totalizzato alcune presenze con la propria nazionale. Ma questo non è il caso di Britos.