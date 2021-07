L'amichevole contro il Rennes è stata la prima partita con la maglia del Torino per Marko Pjaca. La prova del trequartista croato è stata positiva: il fantasista si è messo in luce con una serie di buone giocate e, insieme a Ola Aina e Gleison Bremer, è stato tra i migliori nella formazione granata.



Bocciato invece il portiere Vanja Milinkovic-Savic: un suo errore ha permesso al Rennes di vincere 1-0 l'amichevole. Non ha convinto nemmeno Antonio Sanabria nel ruolo di punta centrale.