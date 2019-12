Di seguito il report dell'allenamento del Torino.



Sessione pomeridiana per il Torino al Filadelfia, sul campo secondario. Esattamente come ieri l’allenatore Walter Mazzarri ha alternato esercitazioni tecniche a lavori sulla parte atletica. Assenti Lorenzo De Silvestri (che ha usufruito di un giorno di permesso per motivi personali) e Armando Izzo (rimasto a riposo per stato febbrile). I nuovi accertamenti eseguiti in data odierna su Cristian Ansaldi hanno confermato il quadro rassicurante della prima risonanza. Pertanto l’esterno argentino nei prossimi giorni riprenderà progressivamente l’attività sportiva. Per Belotti e compagni domani in calendario una seduta tecnica.