In casa Torino si può tirare un sospiro di sollievo: Perr Schuurs non dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla. Il difensore olandese, dopo gli esami strumentali degli scorsi giorni, si è sottoposto quest'oggi a un consulto da uno specialista e si è optato per un ciclo di terapie conservative.



Schuurs potrebbe così tornare a disposizione di Ivan Juric per la patita contro il Verona del prossimo 4 gennaio, la prima dopo la ripresa del campionato.