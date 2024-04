Torino, Buongiorno: 'Delusi per non aver trovato il gol. Crediamo all'Europa'

un' ora fa



Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il difensore del Torino Alessandro Buongiorno ha analizzato lo 0-0 contro il Frosinone.



Ecco le parole del calciatore dei granata e della Nazionale:



"Sapevamo che ci aspettava una partita tosta, con tanti duelli soprattutto a centrocampo. Resta la delusione di non aver trovato il gol, nonostante ci abbiamo messo tutta la volontà e l'impegno possibili. Poi contro avversarie che si chiudono dietro è chiaro che segnare diventa più difficile".



SOGNO EUROPA - "Mancano ancora cinque partite, noi ci crediamo e daremo tutto. Il mister pretende tanto da noi, non ci son problemi. Oggi resta anche l'ennesimo clean sheet che siamo riusciti a fare. Noi mettiamo tanto impegno in ogni partita".