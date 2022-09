Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa col Sassuolo:



"Mi sento sempre più leader ed è giusto che in momenti come questi si analizzi cosa non è andato. Sul gol potevo essere più veloce, anticipare sul pallone, ma negli ultimi dieci minuti abbiamo perso tanti palloni importanti, non siamo stati concentrati. Nazionale? Io ci spero, sto lavorando per questo. Certe cose servono a crescere".