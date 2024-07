Torino, Buongiorno saluta i tifosi e conferma l'addio: "Tornare un giorno? Sarebbe bello"

Questa mattina ilsi è radunato al Filadelfia dove ha iniziato a lavorare agli ordini del nuovo tecnico,A sorpresa, intorno alle 13, al centro sportivo granata è arrivato anche, nonostante fosse in permesso avendo terminato più tardi la stagione per via degli Europei. Il difensore non si è però allenato ma si è recato al Filadelfia per salutare e pranzare con gli ex compagni prima del suo passaggio al Napoli, ormai praticamente certo. Intorno alle 15.15 ha lasciato il Filadelfia ma non ha mancato di salutare i tifosi che erano appostati all'esterno dei cancelli.

"Lo sai che ti vogliamo bene, vinci quello che devi vincere e poi torna qui. Ti voglio bene come un figlio", gli ha gridato un tifoso. "In bocca al lupo. E torna qui, Lentini lo ha fatto. Ti aspettiamo qui", ha poi aggiunto. Buongiorno, visibilmente emozionato, ha ringraziato e all'invito a tornare un giorno al Torino ha risposto: "". Poi ha firmato alcuni autografi e scattato le ultime foto da calciatore del Torino. Anche se non ha esplicitamente parlato del suo trasferimento al Napoli, il difensore ha di fatto dato l'addio ai tifosi granata.

Nei prossimi giorni verrà definitivo il suo passaggio a titolo definitivo al Napoli per una cifra intorno ai 35 milioni più altri 5 di bonus. Buongiorno dovrebbe firmare un contratto da 2,5 milioni a stagione con premi a salire, un ingaggio che è quasi il triplo rispetto a quello percepito al Torino (il suo stipendio attuale è di 900.000 euro all'anno).